السليمانية تستعد لاستقبال 100 ألف سائح خلال عيد الأضحى

2022/07/08 | 11:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد توقعت المديرية العامة للسياحة في السليمانية، الجمعة، قدوم أكثر من 100 ألف سائح إلى المحافظة، في وقت زار الإقليم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، أكثر من ثلاثة ملايين سائح.وبحسب […]

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