بلينكن: نشعر بقلق عميق تجاه الهجوم على رئيس وزراء اليابان السابق

2022/07/08 | 11:10 - المصدر: قناة التغيير

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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق تجاه تعرض رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو ابى لهجوم بالرصاص.

جاء ذلك في تصريح أدلى به بلينكن على هامش اجتماع مجموعة العشرين في بالي حيث أكد إنها لحظة حزينة جدا مؤكدا أن الولايات المتحدة حزينة جدا وقلقة جدا.

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