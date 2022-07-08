الحجاج يتوافدون على عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

2022/07/08 | 11:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توافد نحو مليون حاج على جبل عرفات، لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج بعد عامين من قيود جائحة كورونا.

وأمضى الحجاج الليل في مخيمات في وادي منى، قبل ان يتوجهوا إلى جبل عرفات، لأداء الركن الأعظم من الحج.

وسيبقون طوال اليوم في الموقع نفسه، يصلون ويتلون القرآن الكريم.



وبعد غروب الشمس، يتوجه الحجاج إلى مزدلفة، في منتصف الطريق بين عرفات ومنى، قبل بدء رمي الجمرات السبت.

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