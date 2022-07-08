البيت الأبيض: استقالة جونسون لن تغير شيئاً في دعم الناتو لأوكرانيا

2022/07/08 | 11:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لن تؤثر على استمرار عمل الناتو في دعم أوكرانيا.

وقالت جان بيير ان تحالفنا مع المملكة المتحدة يبقى قويا، وأن المشاركين في قمة الناتو التاريخية في مدريد، وافقوا على مواصلة دعم أوكرانيا، وهذا لن يتغير.



وكان بوريس جونسون، قد أعلن الخميس أنه تنحى عن منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين البريطاني.

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