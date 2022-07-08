النجمة التونسية تواصل الاحتراف وتصل نهائي ويمبلدون للتنس

2022/07/08 | 11:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..باتت التونسية أُنس جابر أول العرب وأول إفريقية في حقبة الاحتراف تبلغ نهائي بطولة كبرى بكرة المضرب، مع وصولها إلى المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون، ثالثة بطولات الـ”غراند سلام”، بفوزها يوم الخميس على الألمانية تاتيانا ماريا 6-2، 3-6، و6-1.وستسعى جابر (27 عاماً)، المصنفة ثانية عالمياً، إلى الظفر يوم السبت بأول بطولة كبرى في […]

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