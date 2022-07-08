متلبسا بالرشوة سابقا.. تعيين

2022/07/08 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

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اصدر محافظ بغداد محمد جابر العطا، امرا بتكليف محمد جعفر نصيف (ابن شقيق النائبة عالية نصيف)، مديرا لناحية الحرية المستحدثة في بغداد.

وبحسب وثيقة صادرة عن المحافظ في 7 تموز الجاري، فأنه "تم تكليف محمد جعفر نصيف بمنصب مدير ناحية الحرية في بغداد".

وفي (18 أيلول 2019)، افاد مصدر امني بإطلاق سراح ابن شقيق النائبة عالية نصيف، بكفالة مالية قدرها 20 مليون دينار عراقي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قاضي تحقيق الرصافة أخلى سبيل ابن شقيق النائب عالية نصيف بكفالة مالية، بعد 20 يوما من اعتقاله بتهمة الابتزاز والرشوة".



وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "قيمة الكفالة المالية بلغت 20 مليون دينار عراقي".

وكانت قوة تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية قد اعتقلت "محمد جعفر" سكرتير وابن شقيق النائب عالية نصيف، في بغداد بتهمة الابتزاز والرشوة، قبل أن تتداول وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة عن محكمة توقيع الرصافة تتضمن إفادة جعفر، وأقر فيها، كما أظهرت الوثيقة، باستلام رشوة بقيمة 60 ألف دولار من أحد الأشخاص مقابل منحه موافقة أمنية بفتح محطة وقود.

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