صلاح الدين.. انطلاق عملية أمنية للحشد شمال الضلوعية

2022/07/08 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

اعلنت قيادة عمليات صلاح الدين للحـشـد، اليوم الجمعة، الشروع بعملية أمنية مشتركة شمال الضلوعية بمحافظة صلاح الدين.

وقال بيان الحشد تلقته (بغداد اليوم)، ان "العملية اطلقت بمشاركة الفوج الرابع التابع لقيادة عمليات صلاح الدين للحــ..شـد الشعبي والفوج التاسع طوارئ صلاح الدين عملية أمنية في ناحية الضلوعية بمحافظة صلاح الدين".

واوضح، ان "العملية تشمل تفتيش وتطهير المناطق الواقعة بمحاذاة نهر دجلة في الحردانية ، والممرات المائية و المبازل الرئيسية والفرعية و الاحراش".

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