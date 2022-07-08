فيديو جديد يُظهر لحظة إطلاق النار على آبي ولقطات لاعتقال المسلح

2022/07/08 | 11:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نُقل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي إلى المستشفى بعد إصابته برصاصة خلال خطاب حملته في مدينة نارا باليابان.

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