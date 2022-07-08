تحديد موعد انطلاق الموسم المقبل لبطولتي كرة الصالات والشاطئية

2022/07/08 | 11:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حدد الاتحاد العراقي بكرة القدم، موعد انطلاق دوري الصالات والشاطئية الموسم المقبل.وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “لجنة الصالات والشاطئيّة في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، عقدت اجتماعًا في مقرّ الاتحاد بحضورِ رئيس اللجنة علي عبد الحسين ونائبه زياد شامل والأعضاءِ عماد عودة وهاشم رويض”.واشار الى انه “تمّ خلال الاجتماع تحديدُ يوم […]

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