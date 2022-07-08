الأنواء الجوية: العراق على موعد جديد مع العواصف الترابية

2022/07/08 | 11:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية وارتفاعاً في درجات الحرارة غداً السبت.وذكر بيان للهيئة،تلقاه/المركز الخبري الوطني/، أن “طقس البلاد […]

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