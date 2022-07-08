اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق دوري الصلات والشاطئية

2022/07/08 | 11:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حدد الاتحاد العراقي بكرة القدم، اليوم الجمعة، موعد انطلاق دوري الصالات والشاطئية الموسم المقبل.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته / المعلومة /، أن “لجنة الصالات والشاطئيّة في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، عقدت اجتماعًا في مقرّ الاتحاد بحضورِ رئيس اللجنة علي عبد الحسين ونائبه زياد شامل والأعضاءِ عماد عودة وهاشم رويض”.واشار الى […]

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