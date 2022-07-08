اندلاع حريق داخل مرآب مستشفى الأطفال في الديوانية - عاجل

2022/07/08 | 12:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، اخماد حريق اندلع داخل مرآب مستشفى الأطفال في محافظة الديوانية.

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