رئيس الجمهورية يهنئ بعيد الأضحى ويدعو إلى وحدة الصف

2022/07/08 | 12:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الجمعة، بعيد الأضحى المبارك فيما دعا الى وحدة الصف.

وقال صالح في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "أزكى التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا بحلول عيد الأضحى المبارك، مستذكرين معا شهداء الوطن والمضحين من اجل كرامة ابنائه".

وأضاف: "هي مناسبة للتأكيد على وحدة الصف في سبيل دولة مُقتدرة، راعية وخادمة لجميع المواطنين، تأخذ دورها المحوري وتكون ملتقى دول المنطقة وشعوبها على السلام والازدهار".

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