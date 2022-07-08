العامري من ديالى:  داعش عدو كل المكونات العراقية

2022/07/08 | 12:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الجمعة، ان داعش الارهابي عدو لكل المكونات العراقية.وقال القيادي في الحشد العشائري محمد العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان “زعيم تحالف الفتح هادي العامري برفقة قائد محور الحشد الشعبي في ديالى وأمراء الألوية زار مجالس عزاء شهداء لواء 62 في الحشد الشعبي ضمن قاطع شروين شرق ديالى […]

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