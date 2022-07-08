2022/07/08 | 12:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yCj6c88LmwQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضيوف الرحمن يقفون على صعيد عرفات وملفات اخرى في نشرة 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ضيوف الرحمن يقفون على صعيد عرفات وملفات اخرى في نشرة 12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).