وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق بعد استهدافه بإطلاق نار

2022/07/08 | 12:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي رئيس وزراء اليابان السابق، شينزو آبي، الجمعة، عن عمر ناهز 67 عاما بعد أن تعرض لإطلاق نار في تجمع انتخابي، حسبما نقلت وكالة فرانس برس عن وسائل إعلام محلية.

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