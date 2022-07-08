2022/07/08 | 12:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حظرت غوغل أربعة تطبيقات شهيرة من متجر “بلاي” الرسمي الخاص بها، والتي حُمّلت ببرامج ضارة خطيرة يمكنها اختلاس أموالك سرا.وإذا كان لديك أي من هذه التطبيقات على جهازك، فتأكد من حذفها اليوم.وتخفي هذه التطبيقات سرا برنامج “جوكر” الخطير القادر على تسجيل مستخدمي “أندرويد” للحصول على خدمات اشتراك باهظة الثمن دون علمهم.واكتشفت […]

ظهرت المقالة غوغل تحظر أربعة تطبيقات “أندرويد” شائعة ينبغي حذفها الآن! أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوغل تحظر أربعة تطبيقات “أندرويد” شائعة ينبغي حذفها الآن!) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوغل تحظر أربعة تطبيقات “أندرويد” شائعة ينبغي حذفها الآن!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).