2022/07/08 | 12:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، الجمعة 8 تموز 2022، عن وفاة رئيس الوزراء السابق...

ظهرت المقالة وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي متأثرا بجروحه إثر تعرضه لإطلاق نار أولاً على المسلة.

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