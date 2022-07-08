عالية نصيف تُعلق على الإيرادات التي حققتها الكمارك بالعراق

2022/07/08 | 12:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت النائبة عالية نصيف الإيرادات

المرتفعة التي حققتها الهيئة العامة

للكمارك في شهر حزيران الماضي بأنها "

ستمهد الطريق لإنقاذ العراق من

الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط ".

وقالت في بيان اليوم :" ان

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