العيادات الطبية الشعبية تقرر جعل الدوام 50% في جميع عياداتها خلال عيد الأضحى المبارك

2022/07/08 | 12:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت دائرة العيادات الطبية الشعبية

جعل الدوام 50% في جميع عياداتها خلال

عطلة عيد الأضحى المبارك لضمان

استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية

للمواطنين وحسب ماتقتضيه المصلحة

العامة .

وقال مدير عام الدائ

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