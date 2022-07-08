القانونية تكشف عن تحرك نيابي لتشريع قانون حظر المثلية في العراق

2022/07/08 | 12:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، عن وجود تحرك نيابي لتشريع قانون يحظر المثلية في العراق.وقال عضو اللجنة النائب عارف الحمامي ،في تصريح تابعه/المركز الخبري الوطني/: إنه “تم الاتفاق داخل مجلس […]

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