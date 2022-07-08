وقفة جديدة لجماهير نادي القاسم للمطالبة بدعم الفريق مالياً

2022/07/08 | 12:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ينظم جماهير نادي القاسم الرياضية، مساء اليوم، وقفة جديدة لمطالبة المسؤولين بدعم النادي مادياً.ودعا رئيس النادي حسين الكعبي عبر حسابه على فيسبوك الجماهير وجميع رياضيي محافظة بابل، إلى التجمع عند الساعة الرابعة والنصف عصراً عند قاعة الأعراس.ويعاني نادي القاسم من أزمة مالية خانقة، تسببت بتأخر دفع مستحقات اللاعبين وأيضاً التأخر بالتعاقدات […]

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