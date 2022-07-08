ردا على هجمة سياسية.. عالية نصيف توضح مراحل استحداث ناحية الحرية ببغداد

2022/07/08 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت عضو مجلس النواب، عالية نصيف، اليوم الخميس، بيانا توضيحيا حول استحداث ناحية الحرية في العاصمة بغداد، مبدية استغرابها من محاولات بعض النواب سرقة جهود غيرهم والادعاء بأنهم ساهموا في استحداث هذه الناحية، وذلك بالتزامن مع هجمة اعلامية ضدها من قبل جهات سياسية.

وأكدت نصيف، في بيانها أن "ناحية الحرية التي هي أول ناحية يتم استحداثها على مستوى العراق منذ عام 2015 ستشهد نهضة خدمية وعمرانية شاملة خلال الفترة القادمة"، مبينة أنه "من خلال التخصيصات التي ستخصص لناحية الحرية سيتم رفع بنيتها التحتية من خلال التبليط وإنشاء المدارس والمستشفيات لتصبح الواجهة الجميلة لمدينة الكاظمية".

وأضافت نصيف أنه "لم يحصل أي استحداث لناحية جديدة في بغداد والمحافظات منذ عام 2015 ، وبالتالي فقد تم استحداث ناحية الحرية اليوم بجهود مضنية وتنقلات بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء ووزارة التخطيط ومحافظة بغداد والموارد المائية وغيرها، ثم يأتي نائب جديد ليدّعي بأنه ساهم في هذه الجهود، في حين أنه لم يكن له وجود ولا أية مساهمة في القضية التي ابتدأت منذ 2019".

وتابعت، انه "وفي الوقت ذاته نتعرض اليوم لهجمة اعلامية من قبل جهات اغاضها وأزعجها هذا المنجز"، قائلة، إن "الأجدر بمن يحاول تسقيطنا اعلامياً في مواقع عائدة لجهات سياسية معروفة أن يخدموا جمهورهم ويتبعوا اسلوب المنافسة الشريفة من خلال العمل وخدمة الناس بدلاً من الانتقام والتسقيط ".

وأوضحت، ان "ما قمنا به هو واجبنا تجاه أهلنا وليس فضلاً ولا منةً، وبإمكانكم متابعة التسلسل الزمني للكتب والمخاطبات الرسمية بيننا وبين الجهات المعنية منذ عام 2019 ولغاية استحداث ناحية الحرية، ومن بينها الكتاب الصادر من رئيس مجلس محافظة بغداد بتاريخ 13/5/2019 والموجه الى هيئة خدمات بغداد، والكتاب الصادر من المجلس البلدي لقضاء الكاظمية بتاريخ 19/5/2019 والموجه الى مجلس الحرية المحلي، والكتاب الصادر من قائمقامية قضاء الكاظمية بتاريخ 18/2/2021 بعنوان (استحداث ناحية الحرية) ، والكتاب المرسل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى وزارة التخطيط بتاريخ 15/4/2021 والذي طلبت فيه الأمانة من التخطيط بيان الرأي بشأن استحداث ناحية الحرية".

كما اشارت الى "الكتاب الصادر من وزارة التخطيط الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 21/4/2021 ، والكتاب المرسل من قبلنا الى الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بتاريخ 16/8/2021 بعنوان (استحداث ناحية الحرية) ، والكتاب المرسل من مكتب محافظ بغداد الى الوحدات الإدارية كافة بتاريخ 17/8/2021 ، والكتاب المرسل من الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات في رئاسة مجلس الوزراء الى مجلس النواب/ مكتب النائبة عالية نصيف بتاريخ 22/8/2021 ، والطلب المرسل من التخطيط العمراني الى محافظ بغداد بتاريخ 1/9/2021 والمتضمن الإشارة الى هامش المحافظ على كتاب النائبة عالية نصيف.

فيما لفتت الى "الكتاب المرسل من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى وزارة التخطيط بتاريخ 14/12/2021 والمرفق معه طلب النائبة عالية نصيف بعنوان (استحداث ناحية الحرية) ، والكتاب المرسل من مكتب رئيس مجلس الوزراء الى الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بتاريخ 15/12/2021 ، والأمر الديواني الصادر من مكتب محافظ بغداد بتاريخ 7/7/2022 والمتضمن استحداث ناحية الحرية في قائمقامية سما الكاظمية بالرمز (32132) ، والكتاب المرسل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى وزارة التخطيط بتاريخ 13/3/2022 والمعنون (استحداث ناحية الحرية) والمرفق معه كتاب النائبة عالية نصيف، والكتاب المرسل من مكتب رئيس الوزراء الى محافظة بغداد بتاريخ 17/3/2022 والمرفق معه كتاب النائبة عالية نصيف، والكتاب المرسل من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى وزارة التخطيط بتاريخ 12/4/2022 ".

ويوم امس، اصدر محافظ بغداد محمد العطا، امرا بتكليف محمد جعفر نصيف وهو (ابن شقيق النائبة عالية نصيف)، بمنصب مدير ناحية الحرية في بغداد.

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