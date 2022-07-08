2022/07/08 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، عن تمكنها من إخماد حريق اندلع داخل مرآب مستشفى الأطفال في الديوانية.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "فرقها

أحكمت سيطرتها على حادث حريق اندلع داخل عدد من العجلات المدنية داخل مرآب مستشفى الولادة والأطفال في مركز محافظة الديوانية".

واضافت ان "مفارزها طوقت وعزلت النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى دار سكن الأطباء في المستشفى وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تأثر عمل المستشفى بتقديم خدماتها الطبية للمراجعين ودون تسجيل إصابات بشرية مع فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المرآب بادئ الأمر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخماد حريق داخل مرآب مستشفى الأطفال في الديوانية (صور)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخماد حريق داخل مرآب مستشفى الأطفال في الديوانية (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).