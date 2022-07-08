انخفاض أسعار النفط في ظل مخاوف اقتصادية

2022/07/08 | 12:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، في ظل مخاوف من حدوث ركود اقتصادي، الأمر الذي سيؤثر على الطلب على الذهب الأسود في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.99% إلى 101.71 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 0.73% إلى 103.89 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وأمس الخميس، أنهت أسعار النفط التعاملات على ارتفاع بأكثر من 4% وذلك في محاولة لتعويض الخسائرة التي لحقت بالأسعار في الجلستين السابقتين.

المصدر: وكالات

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