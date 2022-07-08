2022/07/08 | 12:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة 8 تموز 2022، اخماد حريق اندلع داخل مرآب مستشفى...

ظهرت المقالة حريق يلتهم مرآب مستشفى الاطفال في الديوانية أولاً على المسلة.

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