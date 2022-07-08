2022/07/08 | 12:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أعلنت محافظة النجف الأشرف ،اليوم الجمعة،عن اتخاذ إجراءات مشددة بحق المواشي القادمة من المحافظات المجاورة للحماية من الأوبئة .وقال محافظ النجف ماجد الوائلي في تصريح تابعه /المركز الخبري الوطني/: إن”محافظة النجف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجف تتخذ اجراءات إحترازية ضد الحمى النزفية وتمنع دخول المواشي المركز الخبري الوطني.

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