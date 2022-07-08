تسجيل عمليات تهريب للمشتقات النفطية من الانبار باتجاه العمق السوري

2022/07/08 | 13:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اقر مصدر امني رفيع المستوى في محافظة الانبار، الجمعة، تسجيل عمليات تهريب للمشتقات النفطية من المناطق الغربية باتجاه العمق السوري.وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ إن “عدد من المهربين يستخدمون منافذ غير قانونية لتهريب المشتقات النفطية من المناطق الغربية الى العمق السوري”، داعيا “القوات الأمنية الى تشديد الإجراءات الأمنية على كافة […]

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