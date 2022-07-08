2022/07/08 | 13:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة وصل الجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا في وقت متأخر من مساء الخميس إلى تورينو، وذلك تمهيدا للتوقيع مع يوفنتوس الإيطالي لمدة عام كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دي ماريا يصل إلى تورينو تمهيدا للتوقيع مع يوفنتوس المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دي ماريا يصل إلى تورينو تمهيدا للتوقيع مع يوفنتوس) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دي ماريا يصل إلى تورينو تمهيدا للتوقيع مع يوفنتوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).