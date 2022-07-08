2022/07/08 | 13:12 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء السويسري يبرئ بلاتر وبلاتيني في قضايا احتيال تتعلق بالفيفا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/08 | 13:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء السويسري يبرئ بلاتر وبلاتيني في قضايا احتيال تتعلق بالفيفا) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء السويسري يبرئ بلاتر وبلاتيني في قضايا احتيال تتعلق بالفيفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).