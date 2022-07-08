تحرك نيابي لتشريع قانون لحظر المثلية في العراق

2022/07/08 | 13:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قانون 234 لسنة 2001 عاقب على الزنا واللواط والسمسرة.

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