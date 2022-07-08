2022/07/08 | 13:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة:أعلنت اللجنة القانونية النيابية، الجمعة 8 تموز 2022، عن وجود تحرك نيابي لتشريع قانون يحظر...

ظهرت المقالة البرلمان يتجه لتشريع قانون حظر المثلية الجنسية في العراق أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يتجه لتشريع قانون حظر المثلية الجنسية في العراق) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يتجه لتشريع قانون حظر المثلية الجنسية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).