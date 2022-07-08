الصناعة الألمانية تدق “ناقوس الخطر”!

2022/07/08 | 13:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة حذر الاتحاد الصناعي الألماني من تراجع الإنتاج في ظل وضع إمدادات الغاز الطبيعي إلى البلاد واحتمال انقطاع إمدادات الوقود الأزرق من روسيا إلى ألمانيا.وقال رئيس الاتحاد الصناعي الألماني سيجفريد روسورم، لوكالة […]

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