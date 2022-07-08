2022/07/08 | 13:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، عن وجود تحرك نيابي لتشريع قانون يحظر المثلية في العراق.وقال عضو اللجنة النائب عارف الحمامي للوكالة الرسمية وتابعته / المعلومة /، إنه “تم الاتفاق داخل مجلس النواب على جمع تواقيع بعد عودته للانعقاد لتشريع قانون يحظر المثلية في العراق”.وأضاف أن “تشريع هكذا قانون سيعزز ببنود […]

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