2022/07/08 | 13:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، محمد العيسى، خطبة يوم عرفة، الجمعة وذلك وسط تفاعل واسع خلال الأيام القليلة الماضية بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول اختياره لأداء الخطبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نص خطبة محمد العيسى بيوم عرفة.. ونشطاء يتداولون مقاطع منها وسط تفاعل بتويتر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نص خطبة محمد العيسى بيوم عرفة.. ونشطاء يتداولون مقاطع منها وسط تفاعل بتويتر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).