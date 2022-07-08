اصابات بين صفوف المتظاهرين نتيجة اشتباك مع القوات الامنية في بابل

2022/07/08 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

مصدر: اندلاع شجاع بين القوات الأمنية ومتظاهرين خرجوا للمطالبة بالخدمات في ناحية القاسم جنوب محافظة بابل أدى إلى إصابة خمسة من المتظاهرين بإصابات طفيفةتم فض التظاهرة من قبل القوات الأمنية بعد اندلاع الشجار والتدافع بين الطرفين

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