مساعي العودة لمقاعد البرلمان.. صولة وثائق جديدة لمشعان الجبوري

2022/07/08 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نشر عضو مجلس النواب السابق، مشغان الجبوري، اليوم الجمعة، وثائق يقول إنها "تؤكد حصوله على الشهادة الثانوية من سوريا، وان الوثائق التي كانت سببا بحجب الثقة من البرلمان، مزورة".

وقال الجبوري في تغريدة له على تويتر، ان "المحكمة الاتحادية تلقت عبر وزارة الخارجية من وزارة التربية السورية ما يؤكد ان هناك من تعمد تضليلها حين قدم لها وثيقة باسم شخص اخر وتحمل ذات رقم وثيقتي كدليل على ان وثيقتي مزورة".‏واضاف "ارسلت ثلاث وثائق تحمل جميعها رقم وثيقتي مبينة ان لكل محافظة تسلسلاتها ومؤكدة ان وثيقتي الدراسية صحيحة".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا في 15 ايار الماضي، بإلغاء عضوية مشعان الجبوري في مجلس النواب.

وقال مصدر سياسي، أن "القرار جاء بعد دعوى رفعها ضده النائب السابق قتيبة الجبوري بسبب تزويره للشهادة".

ووفقا لمصدر قانوني فأن أساس الدعوى استند على الطعن بصحة الشهادة الدراسية الخاصة بمشعان الجبوري.

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