القبض على 36 متهما بالمخدرات وحيازة الاسلحة في بغداد

2022/07/08 | 13:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني =============== عَمَلِيَّات بَغْدَاد: المفارز المشتركة تلقي القبض على عدد من المطلوبين قضائياً، بينهم متهمين بحيازة الاسلحة وتجارة المواد المخدرة وتضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة والمواد المخدرة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ حَقَّقْت الْمَفَارِز الْمُشْتَرَكَةِ/قيادة عمليات بغداد والمنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة ومن خلال نصب السيطرات المفاجئة لـ (48) ساعة الماضية وَبِجهُودٍ كبيرة النتائج التَّالِيَة: […]

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