اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق

2022/07/08 | 14:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاشيهارا (اليابان)-(أ ف ب) – أكد مستشفى نارا الجامعي وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بعد ظهر الجمعة، بعد تعرضه لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي.وقال الطبيب هيديتادا فوكوشيما من المستشفى “نُقل شينزو آبي (إلى المستشفى) عند الساعة 12,20.كان القلب متوقفا لدى وصوله”.وأضاف أن “الأطباء حاولوا إنعاشه، لكن للأسف توفي […]

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