2022/07/08 | 14:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: p-FavTeTGOc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في أربيل : السلطات المحلية اتخذت سلسلة من الإجراءات لنحر الأضاحي ومراقبة الأسواق) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في أربيل : السلطات المحلية اتخذت سلسلة من الإجراءات لنحر الأضاحي ومراقبة الأسواق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).