دي ماريا يصل لتورينو لأجل التوقيع مع سيدة العجوز

2022/07/08 | 14:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..وصل الجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا في وقت متأخر من مساء الخميس إلى تورينو، وذلك تمهيدا للتوقيع مع يوفنتوس الإيطالي لمدة عام كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.ونشر يوفنتوس في حسابه على “تويتر” مقطع فيديو للطائرة الخاصة التي كانت تقل دي ماريا حيث حطت في تورينو وكان أحد […]

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