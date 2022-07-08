بعد فترة حكم مليئة بالفضائح.. نظرة إلى مسيرة بوريس جونسون المهنية كرئيس للوزراء في المملكة المتحدة

2022/07/08 | 14:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، منهياً فترة حكمه المليئة بالفضائح بقيادة حزب المحافظين في المملكة المتحدة.وفي تقرير ماكس فوستر، مراسل CNN إلقاء نظرة على مسيرته المهنية منذ البداية إلى خروجه من داونينغ ستريت.

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