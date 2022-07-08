صادرات الحبوب الأوكرانية تتراجع بنسبة 38.6% على أساس سنوي

2022/07/08 | 14:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الجمعة إن صادرات الحبوب الأوكرانية في الأيام السبعة الأولى من يوليو، وهو الشهر الأول من موسم 2022-2023 الجديد، تراجعت بنسبة 38.6% على أساس سنوي إلى 318 ألف طن.وذكر موقع "CNCB" أ ن صادرات الحبوب لموسم …

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