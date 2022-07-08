  دعوة لانهاء حرب أوكرانيا في قمة العشرين وبلينكن يطلب من روسيا السماح بتصدير الحبوب 

2022/07/08 | 14:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالي (اندونيسيا)-(أ ف ب) – دعت إندونيسيا الدولة المضيفة لمجموعة العشرين هذه السنة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا الجمعة، في افتتاح اجتماع لوزراء خارجية المجموعة في بالي يتوقع أن يشهد نقاشات متوترة.وقالت ريتنو مارسودي، وزيرة خارجيّة إندونيسيا “من مسؤوليّتنا إنهاء الحرب في أسرع وقت وتسوية خلافاتنا على طاولة المفاوضات، وليس في ساحة المعركة”.وأضافت […]

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