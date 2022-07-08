قتيلان بنزاع مسلح بين عائلتين شمال شرقي بغداد

2022/07/08 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

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مصدر: شخص اطلق النار على أنسابه، بعد محاولتهم الاعتداء عليه بالضرب، مما خلف قتيلين اثنين منهم، ضمن منطقة الشعب، سبع قصور شارع ابو علي مقابل حسينية آل هاشم

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