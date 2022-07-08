مقتل احد عناصر حماية برلماني جراء صدامات مع متظاهرين في بابل (صورة)

2022/07/08 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

افاد مصدر امني، الجمعة، بمقتل احد عناصر حماية النائب عن عصائب اهل الحق علي تركي في محافظة بابل اثر صدامات مع متظاهرين.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن "احد عناصر حماية النائب علي تركي، يدعى رائد عبد القيوم قتل خلال صدامات مع المتظاهرين بناحية القاسم في محافظة بابل".

وفي وقت سابق، افاد مصدر امني، بحدوث إصابات بين صفوف المتظاهرين في محافظة بابل على خلفية اشتباك وقع مع القوات الأمنية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "شجاراً اندلع بين القوات الأمنية ومتظاهرين خرجوا للمطالبة بالخدمات في ناحية القاسم جنوب محافظة بابل".

واضاف ان "الشجار أدى إلى إصابة خمسة من المتظاهرين بإصابات طفيفة"، لافتاً إلى انه "تم فض التظاهرة من قبل القوات الأمنية بعد اندلاع الشجار والتدافع بين الطرفين".

وشهدت محافظة بابل في الآونة الأخيرة خروج تظاهرات عديدة للمطالبة بتحسين الواقع المعيشي للفرد البابلي وكذلك توفير فرص العمل والخدمات".

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