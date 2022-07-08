2022/07/08 | 14:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رُفعت دعوى قضائية ضدّ منصة تيك توك في كاليفورنيا نتيجة وفاة طفلتين شاركتا في تحدي التعتيم (“بلاك أوت تشالنج”)، الذي يشجّع المستخدم على خنق نفسه حتى الإغماء.وتتهم الدعوى المرفوعة أمام إحدى محاكم لوس أنجلوس الأسبوع الماضي خوارزمية تيك توك بنشر “عن قصد وبشكل متكرر” مقاطع فيديو عن تحدي التعتيم الذي أدى السنة […]

ظهرت المقالة بعد وفاة طفلتين..



تيك توك في “مأزق كبير” بأميركا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد وفاة طفلتين.. تيك توك في “مأزق كبير” بأميركا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد وفاة طفلتين.. تيك توك في “مأزق كبير” بأميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).