2022/07/08 | 14:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص أكد النائب عن الاطار التنسيقي رفيق الصالحي، اليوم الجمعة ، مضي الإطار نحو إستكمال تشكيل الحكومة المقبلة.وقال الصالحي في تصريح لـ/المركز الخبري الوطني/، إن “الاطار التنسيقي ماض في جميع حواراته […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطار يكشف عن موعد تشكيل الحكومة..



والاحزاب الكردية على وشك! المركز الخبري الوطني.

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