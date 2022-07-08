الهزيمة التاريخية - سعيد الوجاني

2022/07/08 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني الهزيمة التاريخية La défaite historiqueأمر ما يسمى ب ( النخبة ) المغربية التي هي جزء من النخبة العربية ، لأمر محير ويحير ..



والحيرة ليست فقط في النجاح في بيع الأوهام وفي كثرة ( التنظير ) الخارج عن جادة الصواب ، تلك الجادة التي كان يعكسها الواقع اليومي المعاش للشعب الذي رفعوه بالشعارات عاليا ، لكن بسبب الإخفاقات المتوالية والمسترسلة ، انزلوه الى قاع البئر ، الى اسفل درك ..



وحين اشتدت الازمة ف ......





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