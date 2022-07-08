نزاع مسلح ينتهي بمقتل شخصين شمال شرقي بغداد

2022/07/08 | 14:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمقتل شخصين إثر نزاع مسلح شمال شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "نزاعا مسلحا اندلع ضمن منطقة الشعب سبع قصور، إثر قيام شخص باطلاق النار على اقاربه الذين حاولوا الاعتداء عليه بالضرب".واضاف المصدر، ان "المسلح قام بالرد عليهم بالنار وقتل اثنين منهم ولاذ بالفرار الى جهة مجهولة".

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